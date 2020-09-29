Нидерланды призывают Азербайджан и Армению к сдержанности

Глава МИД Нидерландов Стеф Блок призвал Армению и Азербайджан к сдержанности.
Такое мнение Блок высказал в ходе телефонного разговора с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.
«Глава МИД Нидерландов выразил беспокойство напряженностью в регионе, призвал стороны к сдержанности», - говорится в сообщении МИД Азербайджана.
Министры обсудили текущую ситуацию в зоне конфликта.
Байрамов, в свою очередь, заявил, что виновником эскалации является Армения, которая совершила «очередную агрессивную против Азербайджана».
Р.Ахмедов
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