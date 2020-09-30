Julius Baer ожидает снижения ВВП США на 4% в 2020 году

Аналитики Julius Baer прогнозируют снижение ВВП США в 2020 году на 4%.

До выборов в США 3 ноября осталось чуть больше месяца, и напряжение накаляется с каждым днем, отмечается в сообщении швейцарского банка. Результаты опросов по-прежнему свидетельствуют о том, что преимущество остается у Джо Байдена, и вероятность сценария решительной победы демократов по-прежнему значительна.

Тем не менее, неопределенность в отношении результатов выборов явно возросла, полагают эксперты. Неспособность продлить меры реагирования на финансовый кризис и возможная приостановка работы правительства являются препятствиями, которые являются причинами ухудшения ожиданий для экономики, а также влияют на прогноз по американской валюте.

Согласно опросам, лидирующие позиции демократа Джо Байдена немного ослабли, в то же время рост популярности нынешнего президента США Дональда Трампа в последнее время затормозился. Байден сохраняет небольшое преимущество во многих колеблющихся штатах, и этого может хватить для победы. Тем не менее, большинство колеблющихся штатов не показывают предпочтений ни в одну, ни в другую сторону, что делает результат менее предсказуемым. Первые из трех теледебатов покажут, сможет ли Байден выдержать риторику Трампа, и дадут первые указания относительно предпочтений в голосовании.

Выборы в Сенат также очень важны, поскольку демократы, похоже, близки к получению необходимых четырех мест для восстановления контроля. Вероятность формирования демократического большинства в Сенате остается на уровне 25%.

"Этот сценарий позволит Байдену реализовать большую часть своей программы (включая повышение корпоративных налогов и изменение экологического регулирования), чем в сценарии "Байден против разделенного Конгресса" (вероятность 20%). Сценарий сохранения статус-кво имеет вероятность 15%, в то время как сценарий ""Хромая утка" Трамп против Конгресса" (математическая вероятность 20%) кажется менее правдоподобным", - говорится в сообщении Julius Baer.

Неспособность политиков в преддверии выборов прийти к консенсусу по вопросу продления мер фискального стимулирования и согласовать бюджет, чтобы предотвратить приостановку работы правительства, является серьезным препятствием для роста экономики.

В связи с этим аналитики банка пересмотрели прогноз для ВВП США в четвертом квартале в сторону понижения, в результате чего средний прогноз падения в текущем году был изменен на 4,0%.

В 2021 году ожидается рост ВВП на 3,5%. При этом объем экономики достигнет докоронавирусного уровня на квартал позже, чем прогнозировалось ранее, в начале 2022 года.

"Патовая ситуация по вопросу налогово-бюджетного стимулирования также остается причиной нашего осторожного прогноза по доллару США, - сообщается в пресс-релизе. - Доллар получает поддержку со стороны роста неприятия риска на прошлой неделе, но более активная налогово-бюджетная политика, инициированная Фондом восстановления Евросоюза, и связанное с этим улучшение сплоченности в еврозоне должны привести к ослаблению доллара по отношению к евро".