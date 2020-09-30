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Карабахский конфликт 30.09.2020 00:31

Пашинян: Россия сохраняет нейтралитет в начавшемся обострении карабахского конфликта

Россия сохраняет нейтралитет в начавшемся 27 сентября широкомасштабном обострении карабахского конфликта, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"В настоящее время Россия сохраняет совершенно нейтральную позицию", - сказал Пашинян в интервью изданию The Spectator, отвечая на вопрос, получал ли Ереван заверения о поддержке со стороны Москвы.

Он отметил, что нынешняя война в Карабахе является согласованной Турцией и Азербайджаном акцией, и "всем процессом руководит Турция".

"Они и не пытаются скрывать этого", - сказал Пашинян.

По его словам, действия Турции не связаны с расширением НАТО.

"Посмотрите, что творится в Средиземном море и Ближнем Востоке. То, что делает Турция, это часть ее имперских притязаний. Речь не только о безопасности Армении, а обо всем Южном Кавказе", - сказал премьер Армении.

Он также отметил, что у Еревана с Баку на данный момент нет какой-либо связи.

"Но мы на связи с посредниками Минской группы ОБСЕ", - сказал Пашинян.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕМЬЕР, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]