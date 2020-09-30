Пашинян: Россия сохраняет нейтралитет в начавшемся обострении карабахского конфликта

Россия сохраняет нейтралитет в начавшемся 27 сентября широкомасштабном обострении карабахского конфликта, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
"В настоящее время Россия сохраняет совершенно нейтральную позицию", - сказал Пашинян в интервью изданию The Spectator, отвечая на вопрос, получал ли Ереван заверения о поддержке со стороны Москвы.
Он отметил, что нынешняя война в Карабахе является согласованной Турцией и Азербайджаном акцией, и "всем процессом руководит Турция".
"Они и не пытаются скрывать этого", - сказал Пашинян.
По его словам, действия Турции не связаны с расширением НАТО.
"Посмотрите, что творится в Средиземном море и Ближнем Востоке. То, что делает Турция, это часть ее имперских притязаний. Речь не только о безопасности Армении, а обо всем Южном Кавказе", - сказал премьер Армении.
Он также отметил, что у Еревана с Баку на данный момент нет какой-либо связи.
"Но мы на связи с посредниками Минской группы ОБСЕ", - сказал Пашинян.
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