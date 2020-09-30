Шойгу сообщил о ликвидации за пять лет операции в Сирии более 133 тыс. боевиков

Более 133 тыс. боевиков, включая 4,5 тыс. выходцев из РФ и стран СНГ, ликвидировано за пять лет военной операции России в Сирии, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Ликвидировано 865 главарей бандформирований и более 133 тысяч боевиков, в том числе 4,5 тысячи боевиков из Российской Федерации и стран СНГ", - заявил Шойгу в статье, которая опубликована в среду в газете Минобороны РФ "Красная Звезда".
5 лет назад, 30 сентября 2015 года, Россия начала военную операцию в Сирии.
Министр обороны сообщил, что за эти годы в Сирии российские летчики совершили более 44 тыс. боевых вылетов. По его словам, в результате ударов авиации и крылатых ракет в Сирии уничтожено более 133,5 тыс. объектов террористов, в том числе 400 заводов по незаконной переработке нефти и 4100 топливозаправщиков.
Шойгу отметил, что активная фаза российской военной операции в Сирии продолжалась 804 дня - с 30 сентября 2015 года по 11 декабря 2017 года.
"При поддержке российской авиации сирийскими вооружёнными силами было освобождено от террористов 1024 населенных пункта, в результате чего под контроль правительственных войск и отрядов народного ополчения перешло 88 процентов территории страны", - сказал министр обороны РФ.
Шойгу заявил, что боевой опыт в Сирии получили все командующие войсками военных округов, общевойсковых армий, армий ВВС и ПВО, командиры дивизий, бригад и полков, 98% личного состава подразделений военной полиции, 90% лётчиков, 78% военнослужащих инженерных войск, свыше половины специалистов ПВО, более 60% военнослужащих ВМФ России.
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