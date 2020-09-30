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Карабахский конфликт 30.09.2020 07:03

Совбез ООН призвал Армению и Азербайджан к немедленной остановке боевых действий

Члены Совета Безопасности ООН призвали Азербайджан и Армению к немедленному прекращению боевых действий и возращению к конструктивным переговорам.

"Члены Совета Безопасности выразили обеспокоенность в связи с сообщениями о крупномасштабных боевых действиях вдоль линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта. Они решительно осуждают применение силы и сожалеют о человеческих жертвах и потерях среди гражданского населения", - говорится в материалах для прессы, которые озвучил по итогам обсуждения в Совбезе ситуации в Нагорном Карабахе председатель СБ ООН Абду Абарри.

Отмечается, что члены Совета поддержали призыв генсекретаря ООН к сторонам немедленно прекратить боевые действия, снизить напряженность и незамедлительно вернуться к конструктивным переговорам.

"Члены СБ заявили о своей полной поддержке важной и центральной роли сопредседателей Минской группы ОБСЕ и призвали стороны к тесному сотрудничеству с ними в целях скорейшего возобновления диалога без предварительных условий", - подчёркивается в сообщении.

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Тэги: ООН, СОВБЕЗ, АРМЕНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]