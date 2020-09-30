Совбез ООН призвал Армению и Азербайджан к немедленной остановке боевых действий

Члены Совета Безопасности ООН призвали Азербайджан и Армению к немедленному прекращению боевых действий и возращению к конструктивным переговорам.
"Члены Совета Безопасности выразили обеспокоенность в связи с сообщениями о крупномасштабных боевых действиях вдоль линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта. Они решительно осуждают применение силы и сожалеют о человеческих жертвах и потерях среди гражданского населения", - говорится в материалах для прессы, которые озвучил по итогам обсуждения в Совбезе ситуации в Нагорном Карабахе председатель СБ ООН Абду Абарри.
Отмечается, что члены Совета поддержали призыв генсекретаря ООН к сторонам немедленно прекратить боевые действия, снизить напряженность и незамедлительно вернуться к конструктивным переговорам.
"Члены СБ заявили о своей полной поддержке важной и центральной роли сопредседателей Минской группы ОБСЕ и призвали стороны к тесному сотрудничеству с ними в целях скорейшего возобновления диалога без предварительных условий", - подчёркивается в сообщении.
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