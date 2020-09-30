Трамп и Байден начали дебаты с взаимных обвинений в отсутствии реальных планов в области здравоохранения

Кандидаты в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп и от Демократической партии Джо Байден в ходе первых открытых дебатов обвинили друг друга в отсутствии реальных действенных планов в сфере здравоохранения, в том числе в области борьбы с коронавирусом.
Байден заявил, что Трамп выступает против системы медицинского страхования предыдущего президента Барака Обамы, чем лишает миллионы американцев доступной медицины. Трамп парировал тем, что он обеспечил частное медицинское страхование и снижение цен на медикаменты.
Байден обвинил Трампа в недооценке опасности и отсутствии плана борьбы с распространением коронавируса, что привело к тому, что от связанных с ним заболеваний скончались более 200 тыс. человек. По словам Трампа, принятые им меры по ограничению въезда в страну, производству аппаратов ИВЛ позволили снизить уровень заболеваемости и смертности.
Он заверил, что "до появления вакцины (от вируса - ИФ) остаются недели".
"Это признали и многочисленные губернаторы штатов, и даже те, которые являются демократами, они сказали, что президент Трамп проделал прекрасную работу", - сказал действующий президент, на что Байден отреагировал саркастической улыбкой.
Все ответы Байдена на вопросы ведущего Трамп постоянно прерывает своими репликами. Байден даже просил Трампа "заткнуться на минуту".
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