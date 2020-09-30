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Дальнее зарубежье 30.09.2020 07:11

Байден в ходе дебатов назвал Трампа «щенком Путина»

Кандидат в президенты США бывший вице-президент США Джо Байден в ходе дебатов с действующим президентом США Дональдом Трампом назвал последнего "щенком Путина".

"Я сталкивался с Путиным и давал ему ясно понять, что не пойду на его уловки", - сказал Байден.

"Он (Трамп - ИФ) щенок Путина, он до сих пор ничего не сказал ему о выплатах за головы американских военных в Афганистане", - заявил соперник Трампа.

Байден, говоря о том, почему избиратели должны голосовать за него, настаивал, что при Трампе страна стала "слабее", "беднее" и "более разделенной".

Газета The New York Times летом 2020 года опубликовала статью, в которой со ссылкой на неназванных американских официальных лиц сообщала, что российская военная разведка якобы предлагала боевикам движения "Талибан" вознаграждение за нападения на американских военнослужащих в Афганистане. По информации издания, это якобы происходило в разгар переговоров о мирном урегулировании афганского конфликта.

Глава Минобороны США Марк Эспер заявил, что в ведомстве начато расследование относительно утечек информации, связанной с Россией и талибами. В администрации США неоднократно сообщали, что пока нет единого мнения о том, следует ли верить информации про РФ и талибов.

Сообщения о выплатах Россией талибам за нападения на военных США в Афганистане опроверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Тэги: БАЙДЕН, ТРАМП, ПУТИН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]