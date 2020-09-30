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Карабахский конфликт 30.09.2020 08:37

Армянские военные несут большие потери в живой силе и технике - Минобороны Азербайджана

ВС Армении с 27 сентября в боях против Азербайджане потеряли убитыми и раненными до 2,3 тыс. военных, большое число военной техники.

"С 27 сентября потери ВС Армении в боях против Азербайджана составляют до 2,3 тыс. убитыми и раненными, до 130 танков и другой тяжелой техники, более 200 артиллерийских и прочих установок, до 25 средств ПВО", - говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

Кроме этого, азербайджанские военные за время боев уничтожили 6 командных пунктов противника, 5 складов с боеприпасами, до 50 противотанковых средств, 55 единиц автотехники.

"Также выведена из строя установка С-300, размещенная на территории Шушакянд Ходжавендского района", - отмечает Минобороны.

Оборонное ведомство подчеркивает, что утром 30 сентября ВС Армении предприняли попытку контратаки с целью вернуть утраченные позиции в Магадизском направлении. "Однако, эта попытка противника пресекается, азербайджанские военные перешли в ответную контратаку. В настоящее время бои продолжаются вдоль всей линии фронта", - говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПОТЕРИ, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]