Трамп и Байден вновь разошлись во взглядах на голосование по почте на выборах

В ходе первых дебатов кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Джо Байден в очередной раз разошлись во мнениях по поводу голосования во время президентских выборов по почте.

Трамп повторил свои ранее сделанные заявления, что такое голосование чревато "мошенничеством", отметив, что американцы могут не знать результатов выборов в течение "нескольких месяцев".

Байден парировал тем, что Трамп "просто боится результатов подсчета голосов", сообщив, что ранее президент США сам голосовал по почте, "отправляя свои бюллетени во Флориду".

Он призвал американцев: "Голосуйте! Вы будете определять исход этих выборов. Голосуйте, голосуйте, голосуйте!".

Завершая дебаты, ведущий спросил обоих кандидатов, возьмут ли они на себя обязательство не объявлять о своей победе на выборах до официального объявления результатов.

Трамп уклонился от ответа, заявив, что его беспокоит широко распространенное мошенничество.

"Я призываю своих сторонников пойти на выборы и очень внимательно следить за ними", - сказал Трамп.

Байден обязался призывать к спокойствию и избегать преждевременного объявления о победе.