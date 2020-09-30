Президент США Дональд Трамп "унизил" собственную администрацию во время дебатов с бывшим вице-президентом США Джо Байденом, заявила кандидат в вице-президенты от Демпартии Камала Харрис телеканалу CBS.
"Я думаю, что американский народ заслуживает того, чтобы иметь возможность сравнивать и противопоставлять кандидатов, и я думаю, что сегодня вечером был очень четкий контраст", - сказала Харрис.
"С одной стороны, у вас есть Джо Байден, который смотрел в камеру, который постоянно говорил с американским народом, который понимал, кто был важен на этой сцене, а именно американские семьи", - отметила она.
"И с другой стороны у вас есть Дональд Трамп, который действительно, я думаю, действительно унизил администрацию президента США так же, как он делал это в течение последних четырех лет", - добавила Харрис.
Первые дебаты прошли между Трампом и Байденом во вторник в Кливленде (штат Огайо). В ходе мероприятия участники регулярно перебивали и оскорбляли друг друга.
Так, Байден называл соперника "лжецом", "клоуном" и даже "худшим президентом, который когда-либо был у Америки".
Трамп, в свою очередь, неоднократно упоминал сына Байдена - Хантера. Он заявлял, что тот заработал себе состояние, когда отец был вице-президентом США. Также он напомнил, что Хантер Байден был уволен из армии за употребление наркотиков.
Еще два раунда дебатов между Трампом и Байденом должны состояться в октябре. Свои дебаты также проведут и кандидаты в вице-президенты - Майк Пенс и Камала Харрис.
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