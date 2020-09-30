Microsoft заявляет, что большинство хакерских атак, санкционированных на уровне госвластей, приходится на Россию

Большинство хакерских атак, санкционированных на уровне властей, в последние два года исходили от России, Ирана, Китая и КНДР, сообщает компания Microsoft в своем ежегодном отчете по цифровой безопасности.
"Корпорация Майкрософт отслеживает действия со стороны хакеров, поддерживаемых властями, чтобы защитить наши платформы, наши сервисы и наших клиентов", - говорится в докладе, опубликованном Microsoft.
"Когда клиент (организация или индивидуальный владелец аккаунта) становится мишенью или оказывается подвержен действиям поддерживаемых властями хакеров, которые отслеживает Microsoft, мы доставляем клиенту уведомление об атаке, санкционированной на государственном уровне (NSN). За последние два года Microsoft доставила более 13 тыс. таких уведомлений. Самый высокий процент сообщений об атаке, санкционированной на государственном уровне, был вызван действиями России, следом идут Иран, Китай, КНДР и другие страны", - сообщила компания.
Ранее сообщалось, что компания Microsoft пришла к выводу о том, что хакеры из России, Ирана и Китая предпринимали активные попытки вмешаться в грядущие выборы в США.
"Сегодня мы сообщаем о действиях, явно показывающих, что иностранные группы активизируются в связи с выборами 2020 года", - отметили в Microsoft.
По данным специалистов компании, на хакеров из РФ якобы приходятся кибератаки против более 200 организаций. "Многие из них прямо или косвенно имеют отношение к выборам в США и к связанным с политикой организациям в Европе", - подчеркивают в Microsoft. При этом мишенями хакеров якобы становились как демократы, так и республиканцы.
Кроме того, в компании зафиксировали хакерские атаки из Китая и Ирана. Они тоже были нацелены на американские выборы. При этом в Microsoft не стали давать оценку, какая из этих стран представляет наибольшую угрозу для выборов 2020 года в США.
По данным Microsoft, большинство хакерских атак специалистам компании удалось отбить.
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