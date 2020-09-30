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Директор нацразведки США рассекретил оценки российской разведки по дискредитации демократами Трампа в 2016 году - CNN

Директор национальной разведки США Джон Рэдклифф раскрыл данные о том, что в 2016 году американская разведка получила "непроверенные" оценки российской разведки, касающиеся скандала вокруг своего соперника на выборах Дональда Трампа, который готовила Хиллари Клинтон, сообщил телеканал CNN.

Рэдлифф в письме на имя председателя юридического комитета сената Линди Грэма рассекретил полученные американскими разведчиками оценки российской разведки, в которых утверждалось, что Клинтон одобрила план кампании по "разжиганию скандала" против Трампа в ходе предвыборной кампании 2016 года, обвинив его в связях с Россией и причастности к хакерской атаке на Национальный комитет Демократической партии, говорится в сообщении.

Грэм в свою очередь заявил, что разведывательное сообщество не знает точно, являются ли эти российские оценки "преувеличением или же фабрикацией".

В то же время он отметил в интервью CNN, что ФБР предвзято отнеслось к этой информации, сконцентрировав внимание на всем, что касалось только Трампа, не обращая внимания на сведения о Клинтон.

Рэдклифф в распространенном позднее заявлении отрицал, что данные являлись дезинформацией.

"Чтобы быть ясным, это не российская дезинформация и данные не были оценены таким образом разведывательным сообществом. В ближайшие дни я проинформирую Конгресс о секретных источниках и методах ее получения", - заявил он.

Демократы обвинили Рэдклиффа в политизации разведданных с целью помочь нынешней предвыборной кампании Трампа.

"Меня очень беспокоит, что за 35 дней до выборов директор национальной разведки распространяет непроверенные российские слухи", - сказал главный демократ в сенатском комитете по разведке Марк Уорнер.

"Рэдклифф злоупотребляет своим положением именно так, как я и опасался, и злоупотребления активизируются по мере приближения выборов", - сказал сенатор-демократ Рон Уайден, также являющийся членом комитета по разведке.

Источник в Конгрессе из рядов Демократической партии сообщил, что сенатский комитет по разведке ранее изучил информацию, предоставленную Рэдклиффом, и определил, что это была российская дезинформация, отмечает CNN.

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Тэги: США, РОССИЯ, КЛИНТОН, РАЗВЕДДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]