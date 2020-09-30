Байден отрицает, что его сын получал деньги от жены бывшего мэра Москвы

Вице-президент США Джо Байден в ходе дебатов с президентом США Дональдом Трампом ушел от ответа на вопрос, получал ли его сын Хантер Байден $3,5 млн от жены бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной.
"Это неверно. Ничего из этого не соответствует действительности. Это полностью дискредитировано. Он ничего плохого не делал", - заявил Байден.
Накануне в сенате США был обнародован доклад, подготовленный сенаторами Роном Джонсоном и Чаком Грэссли, о конфликте интересов и финансовых операциях Хантера Байдена, его бизнес-партнера Девона Арчера и его родственников. Авторы пришли к выводу, что на протяжении нескольких лет Хантер Байден, его семья и Арчер получали миллионы долларов сомнительного происхождения от иностранных граждан.
В частности, они указали на то, что в феврале 2014 года на счет инвестиционной компании Rosemont Seneca Thornton, соучредителем которой был Хантер Байден, поступил перевод в размере $3,5 млн от Елены Батуриной. Кроме того, в период с мая по декабрь 2015 года от Батуриной поступило 11 переводов на сумму почти $392 тыс. на счет компании BAK USA, из них девять прошли через счета Rosemont Seneca Thornton с назначением "кредитное соглашение".
В докладе также говорится, что у Байдена-младшего были деловые связи с гражданами КНР, связанными с Коммунистической партией или с Народно-освободительной армией Китая. Здесь также идет речь о транзакциях "миллионов долларов сомнительного происхождения".
Авторы доклада указывают на то, что Байден переводил миллионы долларов из своей юридической компании в компании своих родственников, которые впоследствии не смогли представить какой-либо документации или объяснить природу этих переводов.
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