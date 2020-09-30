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Дальнее зарубежье 30.09.2020 10:15

Байден отрицает, что его сын получал деньги от жены бывшего мэра Москвы

Вице-президент США Джо Байден в ходе дебатов с президентом США Дональдом Трампом ушел от ответа на вопрос, получал ли его сын Хантер Байден $3,5 млн от жены бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной.

"Это неверно. Ничего из этого не соответствует действительности. Это полностью дискредитировано. Он ничего плохого не делал", - заявил Байден.

Накануне в сенате США был обнародован доклад, подготовленный сенаторами Роном Джонсоном и Чаком Грэссли, о конфликте интересов и финансовых операциях Хантера Байдена, его бизнес-партнера Девона Арчера и его родственников. Авторы пришли к выводу, что на протяжении нескольких лет Хантер Байден, его семья и Арчер получали миллионы долларов сомнительного происхождения от иностранных граждан.

В частности, они указали на то, что в феврале 2014 года на счет инвестиционной компании Rosemont Seneca Thornton, соучредителем которой был Хантер Байден, поступил перевод в размере $3,5 млн от Елены Батуриной. Кроме того, в период с мая по декабрь 2015 года от Батуриной поступило 11 переводов на сумму почти $392 тыс. на счет компании BAK USA, из них девять прошли через счета Rosemont Seneca Thornton с назначением "кредитное соглашение".

В докладе также говорится, что у Байдена-младшего были деловые связи с гражданами КНР, связанными с Коммунистической партией или с Народно-освободительной армией Китая. Здесь также идет речь о транзакциях "миллионов долларов сомнительного происхождения".

Авторы доклада указывают на то, что Байден переводил миллионы долларов из своей юридической компании в компании своих родственников, которые впоследствии не смогли представить какой-либо документации или объяснить природу этих переводов.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, БАЙДЕН, СЫН, БАТУРИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]