Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 33,5 млн человек - университет Хопкинса

С начала пандемии COVID-19 в мире общее число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний по состоянию на 9:00 среды достигло 1 млн 006 тыс. 576 человек, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

По данным университета на утро среды, число инфицированных в мире составило 33 млн 561 тыс. 081, излечились 23 млн.301 тыс.262 человека.

В число стран с 4 млн и более официально зарегистрированными случаями COVID-19 вошли США, Индия и Бразилия.

В США выявлено 7 млн 190 тыс. 230 случаев заражения, скончались 205 тыс. 986, вылечились более 2,8 млн.

На втором месте по числу заразившихся остается Индия, где зафиксировано 6 млн 145 тыс. 291 заболевший при 96 тыс. 318 случаях летального исхода и более 5 млн поправившихся.

В Бразилии число инфицированных достигло 4 млн 777тыс. 522, умерли 142 тыс. 921 человек, вылечены более 4 млн.