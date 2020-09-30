Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 33,5 млн человек - университет Хопкинса

С начала пандемии COVID-19 в мире общее число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний по состоянию на 9:00 среды достигло 1 млн 006 тыс. 576 человек, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
По данным университета на утро среды, число инфицированных в мире составило 33 млн 561 тыс. 081, излечились 23 млн.301 тыс.262 человека.
В число стран с 4 млн и более официально зарегистрированными случаями COVID-19 вошли США, Индия и Бразилия.
В США выявлено 7 млн 190 тыс. 230 случаев заражения, скончались 205 тыс. 986, вылечились более 2,8 млн.
На втором месте по числу заразившихся остается Индия, где зафиксировано 6 млн 145 тыс. 291 заболевший при 96 тыс. 318 случаях летального исхода и более 5 млн поправившихся.
В Бразилии число инфицированных достигло 4 млн 777тыс. 522, умерли 142 тыс. 921 человек, вылечены более 4 млн.
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