В Бельгии число жертв коронавируса превысило 10 тысяч человек

В результате COVID-19 в Бельгии умерли, как минимум, 10 001 человек, свидетельствуют опубликованные в среду данные бельгийского института общественного здравоохранения Sciensano.

Согласно последней сводке, не менее 117 115 человек заразились в стране за время пандемии.

При этом отмечается снижение в последние дни прироста среднего ежедневного количества новых заражений. В период с 20 по 26 сентября регистрировалось в среднем 1550 дополнительных инфицирований в день, что на 9% выше по сравнению с предыдущим периодом в семь дней. На прошлой неделе был зафиксирован рост в 40%.

Число заражений в Бельгии на 100 тыс. населения с 13 по 26 сентября составляло 181,2.