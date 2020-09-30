В Бельгии число жертв коронавируса превысило 10 тысяч человек

В результате COVID-19 в Бельгии умерли, как минимум, 10 001 человек, свидетельствуют опубликованные в среду данные бельгийского института общественного здравоохранения Sciensano.
Согласно последней сводке, не менее 117 115 человек заразились в стране за время пандемии.
При этом отмечается снижение в последние дни прироста среднего ежедневного количества новых заражений. В период с 20 по 26 сентября регистрировалось в среднем 1550 дополнительных инфицирований в день, что на 9% выше по сравнению с предыдущим периодом в семь дней. На прошлой неделе был зафиксирован рост в 40%.
Число заражений в Бельгии на 100 тыс. населения с 13 по 26 сентября составляло 181,2.
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