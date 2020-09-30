Нефть дешевеет на опасениях по поводу спроса и ожиданиях данных о запасах в США, Brent - $40,57 за баррель

Цены на нефть опускаются в среду на фоне обеспокоенности по поводу спроса, инвесторы также ожидают публикации еженедельного доклада Минэнерго США о запасах нефти в стране.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 08:42 в среду составляет $40,57 за баррель, что на $0,46 (1,12%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подешевели на $1,4 (3,3%).
Срок действия ноябрьских контрактов на Brent истекает с завершением торгов в среду. Более активно торгуемый декабрьский контракт к 08:06 МСК подешевел на $0,41 (0,99%) - до $41,15 за баррель.
Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $38,94 за баррель, что на $0,35 (0,89%) ниже уровня предыдущей сессии. Во вторник фьючерсы потеряли в цене $1,31 (3,2%).
Американский институт нефти (API) во вторник сообщил, что запасы нефти в США на неделе, завершившейся 25 сентября, снизились на 831 тыс. баррелей. По данным API, запасы бензина выросли на 1,6 млн баррелей, дистиллятов - сократились на 3,4 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге увеличились на 1,6 млн баррелей.
Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в свою очередь, ожидают, что данные министерства энергетики США покажут рост запасов нефти на прошлой неделе на 1,9 млн баррелей. По их оценкам, запасы бензина сократились на 1,3 млн баррелей, дистиллятов - на 1,7 млн баррелей.
Минэнерго США обнародует еженедельный доклад о запасах энергоносителей в стране в среду в 18:30.
Давление на нефтяные цены продолжают оказывать опасения, связанные с пандемией коронавируса. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио во вторник заявил, что доля тестов на коронавирус с положительным результатом впервые за последние месяцы снова превысила 3%, пишет CNBC.
"Если Нью-Йорк приблизится к введению карантинных мер до зимней волны вируса, ожидания нефтяного спроса будут, вероятно, сильно понижены", - считает аналитик Oanda, которого цитирует S&P Global Platts.
Помимо этого, обеспокоенность трейдеров вызывает рост добычи в Ливии, а также информация о том, что Россия может превысить квоты в рамках соглашения ОПЕК+, пишет Bloomberg.
"Развитие событий со стороны спроса неблагоприятно, Россия, скорее всего, превысит квоты ОПЕК+, и риски вокруг соглашения о сокращении добычи растут", - отмечают аналитики ANZ.
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