В конкретных ситуациях потенциал российской базы должен использоваться, пока такой необходимости нет - премьер Армении

Российская военная база является неотъемлемой частью системы безопасности Армении, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Российская военная база является неотъемлемой частью системы безопасности Армении. В конкретных ситуациях потенциал базы должен использоваться", - сказал на встрече с российскими журналистами в Ереване в среду.

По его словам, на данном этапе широкомасштабной войны в зоне карабахского конфликта "не сформировалась необходимость использования потенциала".

"Но у нас непредсказуемая ситуация и никто в точности не может предсказать дальнейшие развития", - отметил Пашинян.