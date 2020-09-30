В конкретных ситуациях потенциал российской базы должен использоваться, пока такой необходимости нет - премьер Армении

Российская военная база является неотъемлемой частью системы безопасности Армении, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
"Российская военная база является неотъемлемой частью системы безопасности Армении. В конкретных ситуациях потенциал базы должен использоваться", - сказал на встрече с российскими журналистами в Ереване в среду.
По его словам, на данном этапе широкомасштабной войны в зоне карабахского конфликта "не сформировалась необходимость использования потенциала".
"Но у нас непредсказуемая ситуация и никто в точности не может предсказать дальнейшие развития", - отметил Пашинян.
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