Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

$/bbl   29.09 WTI 39.29 -1.31 Brent 41.03 -1.40

Погода в Баку

  ночь день

Карабахский конфликт 30.09.2020 09:41

В результате артобстрела армянскими военными города Тертер ранены 7 мирных жителей – Генпрокуратура Азербайджана

Генпрокуратура Азербайджана сообщила о ранении еще 7 гражданских лиц в результате обстрела ВС Армениигорода Тертер.

«В результате очередного интенсивного артиллерийского обстрела города Тертер армянскими воинскими частями 30 сентября 2020 года 7 мирных жителей госпитализированы с различными ранениями, также нанесен значительный ущерб гражданской инфраструктуре», - отмечается в сообщении.

Согласно данным в настоящее время прокуратура проводит все возможные следственные мероприятия в боевых условиях, в том числе назначение соответствующей экспертизы для определения тяжести телесных повреждений, а также размера ущерба гражданской инфраструктуре.

«Генпрокуратура Азербайджана принимает необходимые меры для привлечения к ответственности и наказания военнослужащих вооруженных сил Армении, совершивших различные преступления, в соответствии с международным правом», - отмечается в сообщении.

Ранее Генпрокуратура сообщала о гибели 12 ранении 33 гражданских лиц в результате артобстрелов армянскими военными населенных пунктов Азербайджана на линии соприкосновения. Таким образом, число раненных достигло 40.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, ГЕНПРОКУРАТУРА, РАНЕНЫЕ


Похожие новости


Генпрокуратура Армении не видит оснований для освобождения экс-президента Кочаряна Генпрокуратура Армении ходатайствует об аресте экс-президента страны Кочаряна Армянская прокуратура выступила против освобождения Кочаряна из-под ареста В Армении возбуждено несколько дел в связи с нарушениями на президентских выборах Генпрокуратура Армении возбудила несколько дел по факту нарушений на президентских выборах Оппозиция заявляет о нарушениях на выборах президента Армении

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]