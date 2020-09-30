В результате артобстрела армянскими военными города Тертер ранены 7 мирных жителей – Генпрокуратура Азербайджана

Генпрокуратура Азербайджана сообщила о ранении еще 7 гражданских лиц в результате обстрела ВС Армениигорода Тертер.

«В результате очередного интенсивного артиллерийского обстрела города Тертер армянскими воинскими частями 30 сентября 2020 года 7 мирных жителей госпитализированы с различными ранениями, также нанесен значительный ущерб гражданской инфраструктуре», - отмечается в сообщении.

Согласно данным в настоящее время прокуратура проводит все возможные следственные мероприятия в боевых условиях, в том числе назначение соответствующей экспертизы для определения тяжести телесных повреждений, а также размера ущерба гражданской инфраструктуре.

«Генпрокуратура Азербайджана принимает необходимые меры для привлечения к ответственности и наказания военнослужащих вооруженных сил Армении, совершивших различные преступления, в соответствии с международным правом», - отмечается в сообщении.

Ранее Генпрокуратура сообщала о гибели 12 ранении 33 гражданских лиц в результате артобстрелов армянскими военными населенных пунктов Азербайджана на линии соприкосновения. Таким образом, число раненных достигло 40.

Х.Насирзаде