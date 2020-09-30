Манат подешевел к евро, стабилен к рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 30 сентября сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 30 сентября ЦБА установил 1,9947 манат/1EUR (29 сентября - 1,985 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 30 сентября сохранил 0,0215 манат/1RUB.

Б.Рустамбеков