Манат подешевел к евро, стабилен к рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 30 сентября сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 30 сентября ЦБА установил 1,9947 манат/1EUR (29 сентября - 1,985 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 30 сентября сохранил 0,0215 манат/1RUB.
Б.Рустамбеков
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