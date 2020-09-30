Азербайджанские военные окружили группировку противника на Агдере-Тертерском направлении фронта

Министерство обороны Азербайджана сообщает об окружении группировки ВС Армении на Агдере-Тертерском направлении фронта.

«Ведется операция по уничтожению взятых в окружение армянских сил артиллерийским огнем и зачистке местности на Агдере-Тертерском направлении фронта», - подчеркивается в сообщении Минобороны.

Р.Ахмедов