В Грузии за сутки 326 заражения COVID-19, скончались три человека

Медики в Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус у 326 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 6 тыс. 192, сообщает в среду грузинский Минздрав.

Накануне сообщалось о 314 новых больных за сутки.

По данным ведомства, число жертв коронавирусной инфекции в стране достигло 36 человек. За сутки скончались еще три пациента.

В режиме карантина находятся 5 тыс. 413 человек, под наблюдением врачей в стационарах остаются 836 человек, в специализированных гостиницах лечатся 869 человек. Выздоровели 2 тыс. 324 человека.