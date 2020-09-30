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СНГ 30.09.2020 11:44

В Украине число заболевших COVID-19 за сутки впервые превысило 4 тысячи

В Украине по состоянию на утро вторника зафиксировано 4 тыс. 027 случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки, при этом выздоровевших - 2 тыс. 110 человек; оба показателя стали максимальными с начала пандемии в Украине.

Как свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, 64 ранее заболевших за сутки умерли,

Днем ранее, 29 сентября, было 3 тыс. 627 новых случаев инфицирования, 28 сентября сообщалось о 2 тыс. 671 заболевших, 27 сентября - о 3 тыс. 130. 26 сентября был зафиксирован прежний максимальный показатель заболевания COVID-19 за сутки - 3 тыс. 833 случаев.

При этом прежний максимальный показатель выздоровления от COVID-19 за сутки с начала пандемии был установлен днем ранее, 29 сентября - 1 797 случаев.

Количество инфицированных с начала пандемии составило на утро вторника 208 тыс. 959 человек, умерли с начала пандемии от COVID-19 4 тыс. 129 человек, выздоровели 92 тыс. 360.

Сейчас в Украине COVID-19 болеет 112 тыс. 470 человек, что на 1 тыс. 853 больше, чем днем ранее (максимальный с начала пандемии показатель прироста был зафиксирован 20 сентября - 2 тыс. 167 случаев).

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской области (549). Больше 200 заболевших также в Киеве (219), Донецкой (345), Днепропетровской (271), Львовской (265), Сумской (215) и Тернопольской (211) областях.

Больше всего выздоровевших от COVID-19 за сутки - в Тернопольской (389) и Львовской (237) областях. В Тернопольской, Ровенской, Черниговской и Киевской областях зафиксировано превышение количества выздоровевших над количеством новых заболевших и, соответственно, снижение количества активных случаев болезни.

Умерших от COVID-19 за сутки больше всего в Харьковской области (9) и Киеве (8).

Количество подозрений на заболевание коронавирусной болезнью за минувшие сутки составило 4 тыс. 551.

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Тэги: УКРАИНА, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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