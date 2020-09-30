Мун Чжэ Ин пообещал спасти экономику Южной Кореи от последствий пандемии

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заверил, что делает все необходимое для успешной борьбы с коронавирусом COVID-19 и спасения экономики страны, сообщает в среду агентство "Ренхап".
Выступая по случаю традиционного корейского праздника Чхусок, Мун Чжэ Ин указал, что его правительство "преуспевает в контролировании распространения вируса и защите экономики".
Он также высоко оценил работу медицинских сотрудников, полиции и спасателей во время пандемии.
Между тем, президент Южной Кореи призвал жителей страны воздержаться от поездок и встреч во время праздничных дней по случаю Чхусок для того, чтобы не допустить ухудшения ситуации с COVID-19.
За время пандемии в Южной Корее зафиксировано почти 24 тыс. случаев заражения коронавирусом, около 400 заболевших скончались.
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