Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

$/bbl   29.09 WTI 39.29 -1.31 Brent 41.03 -1.40

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 30.09.2020 12:08

Мун Чжэ Ин пообещал спасти экономику Южной Кореи от последствий пандемии

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заверил, что делает все необходимое для успешной борьбы с коронавирусом COVID-19 и спасения экономики страны, сообщает в среду агентство "Ренхап".

Выступая по случаю традиционного корейского праздника Чхусок, Мун Чжэ Ин указал, что его правительство "преуспевает в контролировании распространения вируса и защите экономики".

Он также высоко оценил работу медицинских сотрудников, полиции и спасателей во время пандемии.

Между тем, президент Южной Кореи призвал жителей страны воздержаться от поездок и встреч во время праздничных дней по случаю Чхусок для того, чтобы не допустить ухудшения ситуации с COVID-19.

За время пандемии в Южной Корее зафиксировано почти 24 тыс. случаев заражения коронавирусом, около 400 заболевших скончались.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЮЖКОРЕЯ, ПРЕЗИДЕНТ, КОРОНАВИРУС, МЕРЫ


Похожие новости


Президент Южной Кореи объявил "круглосуточную войну" коронавирусу Мун Чжэ Ин принес извинения за скандал с отставкой южнокорейского министра юстиции Трамп 30 июня проведет в Южной Корее саммит с Мун Чжэ Ином Президент Южной Кореи рассчитывает встретиться с лидером КНДР в июне Мун Чжэ Ин поблагодарил Казахстан за поддержку урегулирования на Корейском полуострове Южная Корея намерена вывести сотрудничество с Узбекистаном на уровень стратегического партнерства - Мун Чжэ Ин

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]