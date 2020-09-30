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Внешняя политика 30.09.2020 10:51

Парламент Азербайджана проинформировал коллег из почти 90 стран о ситуации в Карабахе

Международные организации и парламенты почти 90 стран мира проинформированы о текущей ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта, заявила спикер Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиба Гафарова.

«Лично с моей подписью было отправлено 127 писем в 88 стран. Кроме того были направлены письма в 11 международных организаций", - сказала Гафарова на брифинге в среду.

А.Мамедов

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Тэги: КАРАБАХ, БОИ, ИНФОРМАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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