Парламент Азербайджана проинформировал коллег из почти 90 стран о ситуации в Карабахе

Международные организации и парламенты почти 90 стран мира проинформированы о текущей ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта, заявила спикер Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиба Гафарова.

«Лично с моей подписью было отправлено 127 писем в 88 стран. Кроме того были направлены письма в 11 международных организаций", - сказала Гафарова на брифинге в среду.

А.Мамедов