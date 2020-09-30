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Карабахский конфликт 30.09.2020 10:56

Армянские военные начали артобстрел Геранбойского района – Минобороны Азербайджана

ВС Армении начали артобстрел Геранбойского района Азербайджана.

«Несколько минут назад ВС Армении начали артобстрел села Ашагы Агчакянд Геранбойского района», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве обороны.

Оборонное ведомство отмечает, что подразделения ВС Азербайджана предпринимают адекватные ответные меры.

Р.Ахмедов

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, НАСЕЛЕНИЕ, ОБСТРЕЛЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]