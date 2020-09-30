KOBIA изучит спрос на оказание услуг такси и доставки на основе онлайн платформы

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) Азербайджана отбирает подрядчика для изучения спроса на оказание услуг такси, водителя и доставки на основе онлайн платформы.
Отбор проводится методом открытого тендера. Стоимость участия в тендере составляет 90 манатов.
Тендерные предложения принимаются до 16:00 29 октября. Вскрытие предложений пройдет 30 октября в 16:00.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в декабре 2017 года подписал указ о совершенствовании управления в сфере малого и среднего предпринимательства.
Согласно указу, при министерстве экономики Азербайджана создано Агентство по развитию малого и среднего предпринимательства. В функции агентства входит оказание поддержки развитию МСП в Азербайджане, оказанию субъектам МСП различные услуги.
Б.Рустамбеков
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