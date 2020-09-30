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Бизнес и законодательство 30.09.2020 11:11

KOBIA изучит спрос на оказание услуг такси и доставки на основе онлайн платформы

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) Азербайджана отбирает подрядчика для изучения спроса на оказание услуг такси, водителя и доставки на основе онлайн платформы.

Отбор проводится методом открытого тендера. Стоимость участия в тендере составляет 90 манатов.

Тендерные предложения принимаются до 16:00 29 октября. Вскрытие предложений пройдет 30 октября в 16:00.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в декабре 2017 года подписал указ о совершенствовании управления в сфере малого и среднего предпринимательства.

Согласно указу, при министерстве экономики Азербайджана создано Агентство по развитию малого и среднего предпринимательства. В функции агентства входит оказание поддержки развитию МСП в Азербайджане, оказанию субъектам МСП различные услуги.

Б.Рустамбеков

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Тэги: KOBIA, ТЕНДЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]