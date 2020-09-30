Минобороны Азербайджана благодарит добровольцев и призывает их обращаться в профильное ведомство

Министерства обороны Азербайджана выразило благодарность всем гражданам, желающим добровольно участвовать в боях за освобождение оккупированных территорий, просит их обращаться в Государственную службу по мобилизации и призыву на военную службу.
«Успехи Азербайджанской Армии в боях против противника за освобождение наших оккупированных земель, вызвали у нашего народа подъем боевого духа. Воодушевленные успехами азербайджанских солдат, десятки тысяч наших соотечественников, обратившись в Министерство обороны, выразили желание добровольно вступить в боевые действия вместе с нашей Армией», - говорится в обращении Минобороны.
«Заявляем, что нашим гражданам, имеющим боевой опыт, и желающим добровольно участвовать в боях, следует обращаться в Государственную службу по мобилизации и призыву на военную службу, а не в воинские части», - подчеркивает ведомство.
Б.Рустамбеков
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