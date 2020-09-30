Минобороны Азербайджана благодарит добровольцев и призывает их обращаться в профильное ведомство

Министерства обороны Азербайджана выразило благодарность всем гражданам, желающим добровольно участвовать в боях за освобождение оккупированных территорий, просит их обращаться в Государственную службу по мобилизации и призыву на военную службу.

«Успехи Азербайджанской Армии в боях против противника за освобождение наших оккупированных земель, вызвали у нашего народа подъем боевого духа. Воодушевленные успехами азербайджанских солдат, десятки тысяч наших соотечественников, обратившись в Министерство обороны, выразили желание добровольно вступить в боевые действия вместе с нашей Армией», - говорится в обращении Минобороны.

«Заявляем, что нашим гражданам, имеющим боевой опыт, и желающим добровольно участвовать в боях, следует обращаться в Государственную службу по мобилизации и призыву на военную службу, а не в воинские части», - подчеркивает ведомство.

Б.Рустамбеков