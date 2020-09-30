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СНГ 30.09.2020 11:31

В РФ 8,48 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, 177 умерших - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 8 тыс. 481 новый случай, умерло за сутки 177 человек, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в среду.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 8 481 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 2170 (25,6%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

Рост случаев COVID-19 в РФ был отмечен с началом сентября: количество выявлений превысило пять тысяч, но к 19 сентября достигло шеститысячной отметки, впервые с июля. 25 сентября была преодолена отметка в семь тысяч новых случаев коронавирусной инфекции в РФ, 28 сентября - в восемь тысяч случаев.

Наиболее высокий рост по-прежнему отмечается в Москве: за сутки в российской столице количество выявленных случаев составило 2 тыс. 308.

По данным оперштаба, в Москве за последние сутки 1 тыс. 349 человек были выписаны по выздоровлению, 27 скончались.

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрирован 1 млн 176 тыс. 286 случаев (+0,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Количество выписанных за весь период составило 958 тыс. 257 человек, в том числе 5 тыс. 858 были выписаны за последние сутки, говорится в сообщении оперштаба.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, COVID, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]