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Карабахский конфликт 30.09.2020 11:51

Азербайджанские военные продолжают наносить артиллерийские удары по позициям ВС Армении

Подразделения Азербайджанской Армии наносят артиллерийские удары по позициям армянских военных.

Соответствующие видеокадры ударов распространило министерство обороны Азербайджана.

А.Гусейнова

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, АРТИЛЛЕРИЯ, УДАРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]