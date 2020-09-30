Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

$/bbl   29.09 WTI 39.29 -1.31 Brent 41.03 -1.40

Погода в Баку

  ночь день

Карабахский конфликт 30.09.2020 12:02

Макрон рассчитывает в среду обсудить Карабах с Путиным, в четверг - с Трампом

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что планирует обсудить ситуацию в Нагорном Карабахе с президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.

"Сегодня вечером у меня будет телефонный разговор с Путиным, а завтра по этому вопросу - с Трампом", - сказал Макрон в среду на пресс-конференции, комментируя ситуацию в Нагорном Карабахе.

"Это позволит обменяться мнениями и предложить решение проблемы", - добавил он.

Французский лидер напомнил, что минскую группу ОБСЕ, которая занимается урегулированием конфликта в Нагорном Карабахе, возглавляют Франция, США и Россия. По его словам, эти страны находятся в контакте "с первых часов" эскалации напряженности.

Макрон добавил, что скоро обсудит ситуацию в Нагорном Карабахе и с европейскими партнерами.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МАКРОН, КАРАБАХ


Похожие новости


Воинственные заявления Турции по Карабаху обостряют ситуацию - Макрон Азербайджан возлагает большие надежды на усилия Макрона в разрешении нагорно-карабахского конфликта – президент Алиев

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]