Макрон рассчитывает в среду обсудить Карабах с Путиным, в четверг - с Трампом

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что планирует обсудить ситуацию в Нагорном Карабахе с президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.

"Сегодня вечером у меня будет телефонный разговор с Путиным, а завтра по этому вопросу - с Трампом", - сказал Макрон в среду на пресс-конференции, комментируя ситуацию в Нагорном Карабахе.

"Это позволит обменяться мнениями и предложить решение проблемы", - добавил он.

Французский лидер напомнил, что минскую группу ОБСЕ, которая занимается урегулированием конфликта в Нагорном Карабахе, возглавляют Франция, США и Россия. По его словам, эти страны находятся в контакте "с первых часов" эскалации напряженности.

Макрон добавил, что скоро обсудит ситуацию в Нагорном Карабахе и с европейскими партнерами.