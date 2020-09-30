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Карабахский конфликт 30.09.2020 12:17

Воинственные заявления Турции по Карабаху обостряют ситуацию - Макрон

Заявления Турции о готовности поддерживать любыми способами Азербайджан в конфликте в Нагорном Карабахе опасны, так как подталкивают Баку к действиям, заявил в среду президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Я обратил внимание на политические заявления Турции. Они необдуманные и опасные", - сказал он на пресс-конференции в Латвии.

"Я обеспокоен воинственными заявлениями, сделанными Турцией в последние часы. По сути, такие заявления подталкивают Азербайджан к действиям", - добавил Макрон.

Накануне глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция готова поддержать Азербайджан в конфликте в Нагорном Карабахе как на дипломатическом уровне, так и в военном плане.

"Турция готова поддержать Азербайджан как за столом переговоров, так и на поле боя", - сказал он. По словам Чавушоглу, выход из тупика в ситуации с Нагорным Карабахом заключается в "уходе Армении с оккупированных территорий".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ФРАНЦИЯ, МАКРОН, ТУРЦИЯ, КАРАБАХ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]