Воинственные заявления Турции по Карабаху обостряют ситуацию - Макрон

Заявления Турции о готовности поддерживать любыми способами Азербайджан в конфликте в Нагорном Карабахе опасны, так как подталкивают Баку к действиям, заявил в среду президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Я обратил внимание на политические заявления Турции. Они необдуманные и опасные", - сказал он на пресс-конференции в Латвии.

"Я обеспокоен воинственными заявлениями, сделанными Турцией в последние часы. По сути, такие заявления подталкивают Азербайджан к действиям", - добавил Макрон.

Накануне глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция готова поддержать Азербайджан в конфликте в Нагорном Карабахе как на дипломатическом уровне, так и в военном плане.

"Турция готова поддержать Азербайджан как за столом переговоров, так и на поле боя", - сказал он. По словам Чавушоглу, выход из тупика в ситуации с Нагорным Карабахом заключается в "уходе Армении с оккупированных территорий".