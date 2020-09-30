ЕСПЧ призвал Армению и Азербайджан не проводить боевых действий

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в среду призвал как Армению, так и Азербайджан воздержаться от боевых действий в Нагорном Карабахе и не забывать о необходимости соблюдения прав мирных граждан.

"Суд призывает Азербайджан и Армению воздержаться от любых мер, в особенности - от военных действий, которые могут нарушать права мирных жителей, закрепленных в конвенции (в Европейской конвенции по правам человека - ИФ)", - говорится в пресс-релизе суда.

В суде напоминают о недопустимости ситуаций, в которых есть риск для жизни или здоровья мирных граждан.

"Суд также попросил стороны как можно быстрее проинформировать его о мерах, нацеленных на выполнение их обязательств", - отмечается в документе.