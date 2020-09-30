Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

$/bbl   29.09 WTI 39.29 -1.31 Brent 41.03 -1.40

Погода в Баку

  ночь день

Карабахский конфликт 30.09.2020 13:31

ЕСПЧ призвал Армению и Азербайджан не проводить боевых действий

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в среду призвал как Армению, так и Азербайджан воздержаться от боевых действий в Нагорном Карабахе и не забывать о необходимости соблюдения прав мирных граждан.

"Суд призывает Азербайджан и Армению воздержаться от любых мер, в особенности - от военных действий, которые могут нарушать права мирных жителей, закрепленных в конвенции (в Европейской конвенции по правам человека - ИФ)", - говорится в пресс-релизе суда.

В суде напоминают о недопустимости ситуаций, в которых есть риск для жизни или здоровья мирных граждан.

"Суд также попросил стороны как можно быстрее проинформировать его о мерах, нацеленных на выполнение их обязательств", - отмечается в документе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕСПЧ, АРМЕНИЯ


Похожие новости


Армения своим обращением в ЕСПЧ публично признала оккупацию азербайджанских земель – МИД Азербайджана Экс-президент Армении Кочарян считает, что точку в его деле может поставить ЕСПЧ Третья жалоба на арест экс-президента Армении Кочаряна зарегистрирована в ЕСПЧ - адвокаты ЕСПЧ обязал Армению выплатить 2500 евро бывшему главе МИД республики ЕСПЧ обязал Армению выплатить компенсацию гражданам Азербайджана за нанесенный материальный и моральный ущерб Европейский суд по правам человека удовлетворил иск граждан Азербайджана против Армении

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]