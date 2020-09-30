ЕСПЧ призвал Армению и Азербайджан не проводить боевых действий

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в среду призвал как Армению, так и Азербайджан воздержаться от боевых действий в Нагорном Карабахе и не забывать о необходимости соблюдения прав мирных граждан.
"Суд призывает Азербайджан и Армению воздержаться от любых мер, в особенности - от военных действий, которые могут нарушать права мирных жителей, закрепленных в конвенции (в Европейской конвенции по правам человека - ИФ)", - говорится в пресс-релизе суда.
В суде напоминают о недопустимости ситуаций, в которых есть риск для жизни или здоровья мирных граждан.
"Суд также попросил стороны как можно быстрее проинформировать его о мерах, нацеленных на выполнение их обязательств", - отмечается в документе.
Азербайджанские экспортеры посредством Azexport.az в январе-августе получили заказов на $429 млн
Центр поддержки экспорта в январе-сентябре содействовал экспорту из Азербайджана товаров на $134 млн
Azerkosmos в январе-августе от эксплуатации спутников заработал более $30 млн
Иностранные туристы в Азербайджане сократили в январе-августе операции с банковскими картами на 62%
Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 33,5 млн человек - университет Хопкинса
Microsoft заявляет, что большинство хакерских атак, санкционированных на уровне госвластей, приходится на Россию
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
В Международный уголовный суд в Гааге подана петиция с требованием возбудить дело против Лукашенко, сообщает оппозиция
Большинство американцев сочли Байдена победителем по итогам дебатов с Трампом - опрос
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Стартует новый сезон конкурса “Breyn Rinq”с главным спонсорством “Nar”
В Баку прошел вечер, посвящённый лезгинскому поэту Алибеку Фатахову
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Азербайджан во II квартале увеличил поставки нефти в страны Азии, начал экспорт в ряд стран Европы
В Баку ожидают от России убедительных объяснений по поставкам вооружения в Армению
Грузинский священник: Армения - оккупант, она оккупировала грузинский регион Лори