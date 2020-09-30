Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

$/bbl   29.09 WTI 39.29 -1.31 Brent 41.03 -1.40

Погода в Баку

  ночь день

Карабахский конфликт 30.09.2020 13:40

В Госдуме считают возможным привлечь в Нагорный Карабах российских миротворцев

Для разрешения конфликта в Нагорном Карабахе нет необходимости привлекать никаких других миротворцев, кроме российских, или представляющих страны ОДКБ, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

"При наличии воли двух конфликтующих сторон, я полагаю, что кроме российских миротворцев и других миротворцев, представляющих страны ОДКБ, нет необходимости привлекать кого-то ещё", - сказал Новиков в среду "Интерфаксу".

Он добавил, что в РФ "крайне заинтересованы в урегулировании ситуации между двумя дружескими народами, и было бы странно, если бы мы выступали по этому поводу только с политическими декларациями и не приняли участия в миротворческих действиях, если это потребуется".

В свою очередь первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий считает самым оптимальным вариантом урегулирования конфликта - "опыт Приднестровья, куда были введены российские миротворческие силы, и сразу же там прекратились боестолкновения и началась нормальная мирная жизнь".

"Учитывая, что для России равнозначны и Армения, и Азербайджан, российский контингент миротворческих сил, получив мандат от ООН, мог бы там спокойно расположиться и стать залогом урегулирования данного процесса", - сказал Водолацкий "Интерфаксу".

Он отметил, что "это должен быть именно только российский, а не иной какой-то контингент миротворцев".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ДУМА, КАРАБАХ, МИРОТВОРЦЫ


Похожие новости


Изменение статуса Нагорного Карабаха усугубит ситуацию, считают в Госдуме Фракция "Единой России" единогласно поддержала кандидатуру Мишустина на пост премьера Шансов на реанимацию ДРСМД не осталось, точка невозврата пройдена - глава комитета Госдумы Шаманов Медведев получит в свою поддержку голоса, как минимум, 380 депутатов, считают в Госдуме Дума проведет открытое голосование по кандидатуре Медведева на премьерский пост - источник В думском комитете по делам СНГ предлагают принять заявление по ситуации в Армении на первом заседании нижней палаты в мае

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]