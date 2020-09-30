В Госдуме считают возможным привлечь в Нагорный Карабах российских миротворцев

Для разрешения конфликта в Нагорном Карабахе нет необходимости привлекать никаких других миротворцев, кроме российских, или представляющих страны ОДКБ, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

"При наличии воли двух конфликтующих сторон, я полагаю, что кроме российских миротворцев и других миротворцев, представляющих страны ОДКБ, нет необходимости привлекать кого-то ещё", - сказал Новиков в среду "Интерфаксу".

Он добавил, что в РФ "крайне заинтересованы в урегулировании ситуации между двумя дружескими народами, и было бы странно, если бы мы выступали по этому поводу только с политическими декларациями и не приняли участия в миротворческих действиях, если это потребуется".

В свою очередь первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий считает самым оптимальным вариантом урегулирования конфликта - "опыт Приднестровья, куда были введены российские миротворческие силы, и сразу же там прекратились боестолкновения и началась нормальная мирная жизнь".

"Учитывая, что для России равнозначны и Армения, и Азербайджан, российский контингент миротворческих сил, получив мандат от ООН, мог бы там спокойно расположиться и стать залогом урегулирования данного процесса", - сказал Водолацкий "Интерфаксу".

Он отметил, что "это должен быть именно только российский, а не иной какой-то контингент миротворцев".