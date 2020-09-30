В Госдуме считают возможным привлечь в Нагорный Карабах российских миротворцев

Для разрешения конфликта в Нагорном Карабахе нет необходимости привлекать никаких других миротворцев, кроме российских, или представляющих страны ОДКБ, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.
"При наличии воли двух конфликтующих сторон, я полагаю, что кроме российских миротворцев и других миротворцев, представляющих страны ОДКБ, нет необходимости привлекать кого-то ещё", - сказал Новиков в среду "Интерфаксу".
Он добавил, что в РФ "крайне заинтересованы в урегулировании ситуации между двумя дружескими народами, и было бы странно, если бы мы выступали по этому поводу только с политическими декларациями и не приняли участия в миротворческих действиях, если это потребуется".
В свою очередь первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий считает самым оптимальным вариантом урегулирования конфликта - "опыт Приднестровья, куда были введены российские миротворческие силы, и сразу же там прекратились боестолкновения и началась нормальная мирная жизнь".
"Учитывая, что для России равнозначны и Армения, и Азербайджан, российский контингент миротворческих сил, получив мандат от ООН, мог бы там спокойно расположиться и стать залогом урегулирования данного процесса", - сказал Водолацкий "Интерфаксу".
Он отметил, что "это должен быть именно только российский, а не иной какой-то контингент миротворцев".
Азербайджанские экспортеры посредством Azexport.az в январе-августе получили заказов на $429 млн
Центр поддержки экспорта в январе-сентябре содействовал экспорту из Азербайджана товаров на $134 млн
Azerkosmos в январе-августе от эксплуатации спутников заработал более $30 млн
Иностранные туристы в Азербайджане сократили в январе-августе операции с банковскими картами на 62%
Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 33,5 млн человек - университет Хопкинса
Microsoft заявляет, что большинство хакерских атак, санкционированных на уровне госвластей, приходится на Россию
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
В Международный уголовный суд в Гааге подана петиция с требованием возбудить дело против Лукашенко, сообщает оппозиция
Большинство американцев сочли Байдена победителем по итогам дебатов с Трампом - опрос
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Стартует новый сезон конкурса “Breyn Rinq”с главным спонсорством “Nar”
В Баку прошел вечер, посвящённый лезгинскому поэту Алибеку Фатахову
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Азербайджан во II квартале увеличил поставки нефти в страны Азии, начал экспорт в ряд стран Европы
В Баку ожидают от России убедительных объяснений по поставкам вооружения в Армению
Грузинский священник: Армения - оккупант, она оккупировала грузинский регион Лори