В Кувейте привели к присяге нового правителя

Наследный принц Кувейта шейх Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах в среду приведен к присяге и стал новым эмиром страны, сообщает агентство Associated Press.

Церемония приведения к присяге состоялась в парламенте страны.

83-летний Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах сменил на этом посту шейха Сабаха аль-Ахмад Аль-Сабаха, который скончался накануне в возрасте 91 года.

В Кувейте объявлен 40-дневный национальный траур.

Предыдущий правитель Кувейта скончался в США, где он находился на реабилитации после операции. Шейх Наваф ас-Сабах фактически руководил страной в период нахождения Сабаха Аль-Сабаха на лечении в США.