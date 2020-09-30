В Кувейте привели к присяге нового правителя

Наследный принц Кувейта шейх Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах в среду приведен к присяге и стал новым эмиром страны, сообщает агентство Associated Press.
Церемония приведения к присяге состоялась в парламенте страны.
83-летний Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах сменил на этом посту шейха Сабаха аль-Ахмад Аль-Сабаха, который скончался накануне в возрасте 91 года.
В Кувейте объявлен 40-дневный национальный траур.
Предыдущий правитель Кувейта скончался в США, где он находился на реабилитации после операции. Шейх Наваф ас-Сабах фактически руководил страной в период нахождения Сабаха Аль-Сабаха на лечении в США.
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