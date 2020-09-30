В Москве тщательно анализируют ситуацию в Нагорном Карабахе - Песков

Российские военные отслеживают ситуацию в зоне боев в Нагорном Карабахе, фиксируют все заявления политиков в отношении конфликта, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал заявления армянской стороны об участии турецких военных в боевых действиях в Нагорном Карабахе.

"Наши военные очень внимательно отслеживают развитие ситуации на линии соприкосновения, где продолжаются боевые действия", - сказал Песков, добавив, что "вся информация тщательно анализируется".

"Также мы тщательно фиксируем все заявления, которые делают международные лидеры", - сказал пресс-секретарь президента.