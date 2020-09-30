В Кремле призвали региональных игроков к сдержанности в связи с войной в Карабахе

В Москве призывают всех региональных игроков к сдержанности в связи с ситуацией в Нагорном Карабахе, заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал заявления Анкары в отношении конфликта в Нагорном Карабахе. В частности, 29 сентября агентство "Анадолу" со ссылкой на заявление главы турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу сообщило, что Турция готова поддержать Азербайджан в конфликте в Нагорном Карабахе как на дипломатическом уровне, так и в военном плане. "Турция готова поддержать Азербайджан как за столом переговоров, так и на поле боя", - привело агентство его слова.

"Такие заявления мы не поддерживаем, мы не согласны с ними, я вчера уже говорил, что не стоит здесь подливать масла в огонь", - подчеркнул Песков.

"Мы по-прежнему призываем все региональные страны к сдержанности и особенно призываем участников конфликта к незамедлительному прекращению огня", - подчеркнул Песков.