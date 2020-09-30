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Карабахский конфликт 30.09.2020 14:04

Иран не допустит транзит военных грузов в Армению через свою территорию, заявляют в Тегеране

Иран не допустит транзита вооружения в Армению через свою территорию, заявил глава Администрации президента ИРИ Махмуд Ваези.

"Иран и Азербайджан - соседи, друзья и братья. Поэтому Иран не допустит транзита оружия через свою территорию. Есть силы, которые пытаются сорвать дружеские отношения между двумя странами, потому распространяются ложные новости", - сказал Ваези, слова которого приводит азербайджанское госагентство "АЗЕРТАДЖ".

Касаясь ситуации на линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта, иранский чиновник подчеркнул, что Тегеран готов выступить посредником между сторонами для достижения мира.

Х.Насирзаде

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, ИРАН, ПОСТАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]