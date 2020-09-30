Иран не допустит транзит военных грузов в Армению через свою территорию, заявляют в Тегеране

Иран не допустит транзита вооружения в Армению через свою территорию, заявил глава Администрации президента ИРИ Махмуд Ваези.

"Иран и Азербайджан - соседи, друзья и братья. Поэтому Иран не допустит транзита оружия через свою территорию. Есть силы, которые пытаются сорвать дружеские отношения между двумя странами, потому распространяются ложные новости", - сказал Ваези, слова которого приводит азербайджанское госагентство "АЗЕРТАДЖ".

Касаясь ситуации на линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта, иранский чиновник подчеркнул, что Тегеран готов выступить посредником между сторонами для достижения мира.

Х.Насирзаде