Президент Азербайджана навестил в госпитале военных, раненных в боях в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева в среду навестили военных, раненных в ходе боев на линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта, и проходящих лечение в Центральном военном клиническом госпитале Минобороны, сообщает официальный сайт главы государства.

Х.Насирзаде