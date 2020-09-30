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Карабахский конфликт 30.09.2020 14:15

Виновником эскалации конфликта в Карабахе является премьер Армении – посол Азербайджана в РФ

Посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль-оглы обвинил премьер-министра Никола Пашиняна в эскалации конфликта на линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Посол предупредил, что если Армения признает независимость Нагорного Карабаха, то это будет означать сожжение всех мостов. «Реакция будет самой негативной. Вот тогда это уже будет только до конца», - сказал дипломат в интервью телеканалу РБК.

По словам дипломата, Пашинян и до этого жег мосты своими жесткими заявлениям по Карабаху, стремясь разрушить переговорный процесс. «Пашинян - виновник этой трагедии. По моему мнению, делается попытка столкнуть Россию с Турцией на маленьком кусочке земли. Команда Пашиняна ориентирована на Запад и выполняет определенный заказ», — сказал он.

При этом он подчеркнул, что Анкара не вмешивается в конфликт.

А.Азизов

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Тэги: КАРАБАХ, КОНФЛИКТ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]