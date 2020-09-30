Виновником эскалации конфликта в Карабахе является премьер Армении – посол Азербайджана в РФ

Посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль-оглы обвинил премьер-министра Никола Пашиняна в эскалации конфликта на линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Посол предупредил, что если Армения признает независимость Нагорного Карабаха, то это будет означать сожжение всех мостов. «Реакция будет самой негативной. Вот тогда это уже будет только до конца», - сказал дипломат в интервью телеканалу РБК.

По словам дипломата, Пашинян и до этого жег мосты своими жесткими заявлениям по Карабаху, стремясь разрушить переговорный процесс. «Пашинян - виновник этой трагедии. По моему мнению, делается попытка столкнуть Россию с Турцией на маленьком кусочке земли. Команда Пашиняна ориентирована на Запад и выполняет определенный заказ», — сказал он.

При этом он подчеркнул, что Анкара не вмешивается в конфликт.

А.Азизов