Иностранные туристы в Азербайджане сократили в январе-августе операции с банковскими картами на 62%

Иностранные граждане, посетившие Азербайджан в январе-августе 2020 года, осуществили операций посредством банковских карт на сумму 328,3 млн манатов ($193,11 млн), отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

По сравнению с январем-августом 2019 года объем проведенных операций сократился на 62%.

При этом в августе текущего года иностранные туристы совершили операций с картами на 25,6 млн манатов (спад на 81,4% по сравнению с августом 2019 года – ИФ). По сравнению с показателем июля 2020 года, иностранные туристы в августе совершили операций с картами на 2,6 млн манатов больше.

Турпоток в Азербайджан в январе-августе 2020 года составил 649,7 тыс. человек, что в 3,3 раза ниже показателя 8 месяцев прошлого года.

По итогам 2019 года иностранные туристы в Азербайджане совершили операций посредством банковских карт на сумму 1 млрд 256,8 млн манатов, что на 1,7% меньше чем в 2018 году.

Б.Рустамбеков