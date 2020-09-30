Центр поддержки экспорта в январе-сентябре содействовал экспорту из Азербайджана товаров на $134 млн

Центр поддержки экспорта по принципу «единого окна» содействовал в течение января-сентября 2020 года экспорту товаров из Азербайджана на сумму $133,8 млн, отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.
В январе этот показатель составил $13,8 млн, в феврале – $8,1 млн, марте - $15,3 млн, апреле – $1,9 млн, мае – $15,5 млн, июне – $23,7 млн, в июле – $17 млн, в августе – $19,5 млн, в сентябре – $19 млн.
Как сообщалось ранее, в 2019 году этот показатель составил $140,4 млн.
«Единое окно» Центра поддержки экспорта создано в соответствии с указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 22 февраля 2017 года «О дополнительных мерах в связи с усилением позиции Азербайджана в качестве хаба цифровой торговли и расширением внешнеторговых операций».
Б.Рустамбеков
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