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ТЭК 30.09.2020 15:14

Нефть дешевеет и впервые с апреля завершает месяц в минусе, Brent - $40,41 за баррель

Цены на нефть опускаются в среду на фоне обеспокоенности по поводу спроса, инвесторы также ожидают публикации еженедельного доклада Минэнерго США о запасах нефти в стране.

При этом нефть может продемонстрировать первое месячное снижение с апреля, отмечает Trading Economics.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:58 в среду составляет $40,41 за баррель, что на $0,62 (1,51%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

С начала месяца контракт подешевел более чем на 10%, а за третий квартал Brent потеряла в цене более 1%.

Срок действия ноябрьских контрактов на Brent истекает с завершением торгов в среду. Более активно торгуемый декабрьский контракт к 14:58 подешевел на $0,45 (1,08%) - до $41,11 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $38,97 за баррель, что на $0,32 (0,81%) ниже уровня предыдущей сессии. Нефть WTI с начала сентября потеряла в цене более 7%.

Американский институт нефти (API) во вторник сообщил, что запасы нефти в США на неделе, завершившейся 25 сентября, снизились на 831 тыс. баррелей. По данным API, запасы бензина выросли на 1,6 млн баррелей, дистиллятов - сократились на 3,4 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге увеличились на 1,6 млн баррелей.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в свою очередь ожидают, что данные министерства энергетики США покажут рост запасов нефти на прошлой неделе на 1,9 млн баррелей. По их оценкам, запасы бензина сократились на 1,3 млн баррелей, дистиллятов - на 1,7 млн баррелей.

Минэнерго США обнародует еженедельный доклад о запасах энергоносителей в стране в среду в 18:30.

Давление на нефтяные цены продолжают оказывать опасения, связанные с пандемией коронавируса. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио во вторник заявил, что доля тестов на коронавирус с положительным результатом впервые за последние месяцы снова превысила 3%, пишет CNBC.

"Если Нью-Йорк приблизится к введению карантинных мер до зимней волны вируса, ожидания нефтяного спроса будут, вероятно, сильно понижены", - считает аналитик Oanda, которого цитирует S&P Global Platts.

Тем временем Япония в августе увеличила импорт нефти на 13% по сравнению с минимальным за почти полвека уровнем, зафиксированным в июле, - до 2,36 млн б/с, свидетельствуют данные министерства экономики, торговли и промышленности страны.

Однако в годовом выражении объем импорта нефти сократился на 23,9% и стал минимальным за последние 32 года.

Между тем норвежская нефтегазовая ассоциация Norwegian Oil & Gas заявила об угрозе остановки добычи на одном из крупнейших месторождений страны Johan Sverdrup после того, как переговоры с профсоюзами не привели к полному разрешению разногласий по поводу оплаты труда, пишет S&P Global Platts.

Норвежская Equinor, являющаяся оператором месторождения, на котором добывается 470 тыс. б/с, заявила, что не приостанавливала операций и оценивает влияние забастовки одного из профсоюзов.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ДЕНЬ, ЦЕНА


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