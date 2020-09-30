Нефть дешевеет и впервые с апреля завершает месяц в минусе, Brent - $40,41 за баррель

Цены на нефть опускаются в среду на фоне обеспокоенности по поводу спроса, инвесторы также ожидают публикации еженедельного доклада Минэнерго США о запасах нефти в стране.
При этом нефть может продемонстрировать первое месячное снижение с апреля, отмечает Trading Economics.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:58 в среду составляет $40,41 за баррель, что на $0,62 (1,51%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.
С начала месяца контракт подешевел более чем на 10%, а за третий квартал Brent потеряла в цене более 1%.
Срок действия ноябрьских контрактов на Brent истекает с завершением торгов в среду. Более активно торгуемый декабрьский контракт к 14:58 подешевел на $0,45 (1,08%) - до $41,11 за баррель.
Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $38,97 за баррель, что на $0,32 (0,81%) ниже уровня предыдущей сессии. Нефть WTI с начала сентября потеряла в цене более 7%.
Американский институт нефти (API) во вторник сообщил, что запасы нефти в США на неделе, завершившейся 25 сентября, снизились на 831 тыс. баррелей. По данным API, запасы бензина выросли на 1,6 млн баррелей, дистиллятов - сократились на 3,4 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге увеличились на 1,6 млн баррелей.
Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в свою очередь ожидают, что данные министерства энергетики США покажут рост запасов нефти на прошлой неделе на 1,9 млн баррелей. По их оценкам, запасы бензина сократились на 1,3 млн баррелей, дистиллятов - на 1,7 млн баррелей.
Минэнерго США обнародует еженедельный доклад о запасах энергоносителей в стране в среду в 18:30.
Давление на нефтяные цены продолжают оказывать опасения, связанные с пандемией коронавируса. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио во вторник заявил, что доля тестов на коронавирус с положительным результатом впервые за последние месяцы снова превысила 3%, пишет CNBC.
"Если Нью-Йорк приблизится к введению карантинных мер до зимней волны вируса, ожидания нефтяного спроса будут, вероятно, сильно понижены", - считает аналитик Oanda, которого цитирует S&P Global Platts.
Тем временем Япония в августе увеличила импорт нефти на 13% по сравнению с минимальным за почти полвека уровнем, зафиксированным в июле, - до 2,36 млн б/с, свидетельствуют данные министерства экономики, торговли и промышленности страны.
Однако в годовом выражении объем импорта нефти сократился на 23,9% и стал минимальным за последние 32 года.
Между тем норвежская нефтегазовая ассоциация Norwegian Oil & Gas заявила об угрозе остановки добычи на одном из крупнейших месторождений страны Johan Sverdrup после того, как переговоры с профсоюзами не привели к полному разрешению разногласий по поводу оплаты труда, пишет S&P Global Platts.
Норвежская Equinor, являющаяся оператором месторождения, на котором добывается 470 тыс. б/с, заявила, что не приостанавливала операций и оценивает влияние забастовки одного из профсоюзов.
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