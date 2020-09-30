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Twitter заблокировал аккаунт правительства Венгрии, заявляют в Будапеште

Официальный аккаунт правительства Венгрии в твиттере был заблокирован, сообщил в среду представитель венгерского кабмина Золтан Ковач.

"Кажется, что наступил этот прекрасный новый мир, в котором технологические гиганты заставляют молчать тех, кто придерживается других точек зрения", - приводят европейские СМИ слова Ковача.

Он отметил, что блокировка произошла "без предупреждения и объяснения".

"Мы предприняли необходимые меры и ждем официального объяснения со стороны Твиттера", - добавил представитель правительства Венгрии.

Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что заместитель председателя Еврокомиссии (ЕК) Вера Юрова должна быть уволена за ее высказывания. Он указал, что правительство Венгрии приостановило контакты с Юровой после ее "недавних оскорбительных публичных заявлений".

Ранее Юрова в интервью журналу "Шпигель" выразила обеспокоенность ситуацией со СМИ в Венгрии. По ее словам, в местных СМИ практически отсутствует критика в адрес правительства Венгрии, и из-за этого у жителей страны нет возможности свободно выражать свое мнение. Она отмечала, что Орбан "выстраивает больную демократию".

В ответ премьер Венгрии назвал эти комментарии "не только прямой политической атакой на демократически избранное правительство Венгрии", но и "унижением Венгрии и венгерского народа".

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Тэги: ВЕНГРИЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, ТВИТТЕР, АККАУНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]