Twitter заблокировал аккаунт правительства Венгрии, заявляют в Будапеште

Официальный аккаунт правительства Венгрии в твиттере был заблокирован, сообщил в среду представитель венгерского кабмина Золтан Ковач.

"Кажется, что наступил этот прекрасный новый мир, в котором технологические гиганты заставляют молчать тех, кто придерживается других точек зрения", - приводят европейские СМИ слова Ковача.

Он отметил, что блокировка произошла "без предупреждения и объяснения".

"Мы предприняли необходимые меры и ждем официального объяснения со стороны Твиттера", - добавил представитель правительства Венгрии.

Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что заместитель председателя Еврокомиссии (ЕК) Вера Юрова должна быть уволена за ее высказывания. Он указал, что правительство Венгрии приостановило контакты с Юровой после ее "недавних оскорбительных публичных заявлений".

Ранее Юрова в интервью журналу "Шпигель" выразила обеспокоенность ситуацией со СМИ в Венгрии. По ее словам, в местных СМИ практически отсутствует критика в адрес правительства Венгрии, и из-за этого у жителей страны нет возможности свободно выражать свое мнение. Она отмечала, что Орбан "выстраивает больную демократию".

В ответ премьер Венгрии назвал эти комментарии "не только прямой политической атакой на демократически избранное правительство Венгрии", но и "унижением Венгрии и венгерского народа".