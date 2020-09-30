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Карабахский конфликт 30.09.2020 15:17

Жертвами артобстрелов ВС Армении стали 14 мирных граждан, еще 46 ранены - Генпрокуратура Азербайджана

В результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Армении 27-30 сентября погибли 14 мирных граждан Азербайджана, еще 46 ранены, говорится в сообщении Генеральной прокуратуры.

«Кроме того, армянские воинские части продолжают интенсивный огонь из тяжелой артиллерии по густонаселенным местам - районным и сельским центрам, объектам гражданской инфраструктуры - жилым домам, больницам, медицинским центрам, школьным зданиям, детским садам, правительственным зданиям, фермерским хозяйствам», - говорится в сообщении.

В результате обстрела ВС Армении объектов гражданской инфраструктуры пострадали 116 жилых домов, 26 гражданских объектов, в том числе Ковроткацкая фабрика и школа –лицей №2 в г.Тертер, здание школы модульного типа в селе Тезекенд Агдамского района, средняя школа № 1 в поселке Шихарх Тертерского района, хлопковый завод ООО «MKT Istehsal Kommersiya» в селе Азад Гарагойунлу Тертерского района, медицинский центр в селе Гапанлы Тертерского района, а также пришли в полное непригодное состояние автомобили гражданских лиц.

Погибло множество мелких и крупных животных.

В настоящее время прокуратура проводит все возможные следственные мероприятия в боевых условиях.

Н.Аббасова

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Тэги: АРМЕНИЯ, ОБСТРЕЛЫ, ЖЕРТВЫ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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