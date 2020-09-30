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Карабахский конфликт 30.09.2020 15:23

Азербайджан продолжит легитимную военную операцию в Карабахе до полного вывода армянских военных с оккупированных территорий - МИД

Официальный Баку надеется, что Минская группа ОБСЕ, наконец осознает всю серьезность намерений Азербайджана и будет требовать полного и безоговорочного вывода ВС Армении с оккупированных территорий, до этого Азербайджан будет продолжать легитимную военную операцию на линии соприкосновения.

МИД Азербайджана сообщает, что 29 сентября состоялось специальное заседание Постоянного Совета ОБСЕ.

"На этом заседании постоянный представитель Азербайджана в ОБСЕ выразил надежду, что в Минской Группе ОБСЕ, наконец, осознают всю серьезность намерений Баку. МГ ОБСЕ должна потребовать полного и безоговорочного вывода армянских военных с оккупированных территорий для обеспечения мира в регионе. До этого Азербайджан будет продолжать легитимную военную операцию", - говорится в заявлении МИД, которым располагает агентство "Интерфакс".

Постоянный представитель Азербайджана подчеркнул, что эскалация в зоне нагорно-карабахского конфликта, начавшаяся 27 сентября, является крупномасштабной военной провокацией ВС Армении.

Представитель Баку также заявил, что международные организации, в том числе и ОБСЕ, не давали адекватной реакции на провокационные и оккупационные действия и заявления властей Армении. Кроме этого, международные организации селективно и с двойными стандартами подходят к выполнению принципов Заключительного Хельсинкского акта и "такая безнаказанность открывает для Армении дорогу к новым провокациям".

"Конфликт должен быть решен на основании норм международного права в рамках международно признанных границ Азербайджана", - подчеркивает внешнеполитическое ведомство.

A.Азизов

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Тэги: АРМЕНИЯ, АРМЕНИЯ, БОИ, БОИ, АРМЕНИЯ, АРМЕНИЯ, ОБСЕ, ОБСЕ, БОИ, БОИ, ОБСЕ, ОБСЕ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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