Транспортная группа FESCO (базовая компания - ПАО "Дальневосточное морское пароходство" , ДВМП) обеспечила доставку оборудования, в том числе четырех парогенераторов весом 358 тонн каждый, из Ростовской области на строящуюся в Турции АЭС "Аккую", говорится в сообщении FESCO.

Для реализации проекта специалисты FESCO разработали индивидуальные схемы транспортировки, отмечается в сообщении. Парогенераторы, которые являются негабаритным и тяжеловесным оборудованием, с завода-изготовителя - филиала "Атоммаш" АО "АЭМ-технологии" в г.Волгодонске - были доставлены специализированным автотранспортом до спецпричала в Волгодонске для погрузки на судно класса река-море.

Далее была осуществлена речная транспортировка до Ростова-на-Дону, куда уже были доставлены автотранспортом генеральные грузы общим весом 370 тонн.

После дозагрузки судно отправилось на терминал Восточный, недалеко от порта Мерсин в Турции, куда прибыло 19 сентября.

После выгрузки оборудования груз был доставлен специализированным автотранспортом на строительную площадку для монтажа.

Общий срок реализации проекта составил 45 дней.

АЭС "Аккую" строится по схеме BOO, когда владельцем зарубежной АЭС выступает российская сторона. Компании "Росатома" сейчас владеют почти 100% в капитале "Аккую Нуклеар". Стоимость проекта строительства АЭС составляет около $22 млрд.

Заливка первого бетона под блок N1 АЭС "Аккую" состоялась 3 апреля 2018 года, заливка первого бетона под блок N2 АЭС "Аккую" ожидалась до конца 2019 года, но в итоге о начале строительства этого блока сообщили в конце июня 2020 года. По состоянию на конец июня на третьем блоке шли плановые буровзрывные работы, по четвертому блоку "Росатом" в августе направил документы на получение строительной лицензии.

FESCO - один из крупнейших в РФ операторов портовой инфраструктуры с интегрированным железнодорожным и логистическим бизнесом. В числе активов группы - Владивостокский морской торговый порт, ж/д оператор "Трансгарант", оператор вагонов-платформ для перевозки контейнеров "Русская тройка". В управлении FESCO - 40 тыс. контейнеров, порядка 6 тыс. фитинговых платформ. В составе флота - 19 транспортных судов, преимущественно осуществляющих перевозки на собственных морских линиях. Зиявудин Магомедов владеет 32,5% акций ДВМП, 23,8% - у GHP Group, 17,4% - у TPG.