Новым премьер-министром Бельгии станет представитель фламандской либеральной партии

Вице-премьер и министр финансов бельгийского правительства Александр Де Кроо будет назначен премьер-министром нового правительства Бельгии спустя 493 дня после прошедших в стране парламентских выборов.

"Бельгия получит впервые с конца 2018 года полномочное правительство, располагающее парламентским большинством", - сообщил телеканал RTBF.

Участники переговоров о формировании федерального правительства - представители семи фламандских и франкофонных политических партий - пришли в среду к согласию по составу кабинета министров во главе с Де Кроо от партии "Открытые фламандские либералы и демократы" (Open Vld).

Он сменит Софи Вильмес, назначенную в октябре 2019 года премьер-министром правительства "текущих дел" после отставки правительства Шарля Мишеля, а затем сформировавшую в марте 2020 года "кризисное правительство" в контексте пандемии COVID-19.

Де Кроо принесет присягу утром в четверг. Также в четверг во второй половине дня ожидается заявление правительства Палате представителей.

Новое коалиционное правительство получило название на бельгийском политическом жаргоне "Вивальди" с намеком на скрипичные концерты итальянского композитора "Времена года". Политическую направленность бельгийских партий символизируют определенные цвета, и в новом правительстве их будет четыре: "красные" - франкоязычная и фламандская соцпартии (PS и SP.A), "оранжевые" - фламандские христианские демократы (CD&V), "синие" - либералы франкоязычного юга и нидерландскоязычного севера страны (MR и Open VLD) и "зеленые" двух языковых сообществ Бельгии (Ecolo и Green).