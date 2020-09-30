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Дальнее зарубежье 30.09.2020 22:30

Помпео и Конте договорились противостоять "зловредному влиянию" на Европу

Госсекретарь США Майк Помпео на переговорах в среду с премьером Италии Джузеппе Конте обсудил, в частности, тему противостояния Европы злонамеренному влиянию извне.

"Госсекретарь и премьер-министр подтвердили общую приверженность трансатлантическому партнерству, мирному решению конфликта в Ливии в рамках процесса ООН, противостоянию злонамеренному влиянию некоторых сторон на Европу".

Кроме того, Помпео и Конте обсудили усилия по борьбе с COVID-19, помощь США Италии в борьбе с пандемией.

Помпео в среду находится с визитом в Ватикане и в Италии.

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Тэги: США, ИТАЛИЯ, ПОМПЕО, КОНТЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]