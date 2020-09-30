Госсекретарь США Майк Помпео на переговорах в среду с премьером Италии Джузеппе Конте обсудил, в частности, тему противостояния Европы злонамеренному влиянию извне.
"Госсекретарь и премьер-министр подтвердили общую приверженность трансатлантическому партнерству, мирному решению конфликта в Ливии в рамках процесса ООН, противостоянию злонамеренному влиянию некоторых сторон на Европу".
Кроме того, Помпео и Конте обсудили усилия по борьбе с COVID-19, помощь США Италии в борьбе с пандемией.
Помпео в среду находится с визитом в Ватикане и в Италии.
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