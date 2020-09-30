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ТЭК 30.09.2020 22:45

Инспекторы МАГАТЭ взяли пробы на втором спорном объекте в Иране

Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) посетили с проверкой второй вызывавший споры объект в Иране, говорится в заявлении агентства, распространенном в среду.

"В рамках соглашения с Ираном о разрешении споров о соблюдении гарантий безопасности агентство на этой неделе провело дополнительный осмотр на втором объекте и взяло пробы окружающей среды", - говорится в заявлении МАГАТЭ.

Образцы, взятые на этом объекте, а также на первом спорном объекте направят в лаборатории и проверят на предмет содержания в них следов ядерных частиц.

Пробы на первом объекте инспекторы МАГАТЭ взяли в середине сентября.

Иран в конце августа согласился предоставить доступ сотрудникам МАГАТЭ к двум своим объектам, по которым у сторон были разногласия. В заявлении сторон говорилось, что МАГАТЭ и Иран договорились о дальнейшем укреплении сотрудничества и взаимного доверия для содействия выполнению Соглашения о всеобъемлющих гарантиях Ирана и дополнительного протокола к нему, которые применяются с 16 января 2016 года. Проверки агентством иранских объектов будут осуществляться в рамках этого соглашения и протокола к нему. Дополнительный протокол предусматривает расширенные проверки инспекторами МАГАТЭ атомных объектов Ирана.

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Тэги: ИРАН, МАГАТЭ, ИНСПЕКЦИЯ, ОБЪЕКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]