Инспекторы МАГАТЭ взяли пробы на втором спорном объекте в Иране

Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) посетили с проверкой второй вызывавший споры объект в Иране, говорится в заявлении агентства, распространенном в среду.
"В рамках соглашения с Ираном о разрешении споров о соблюдении гарантий безопасности агентство на этой неделе провело дополнительный осмотр на втором объекте и взяло пробы окружающей среды", - говорится в заявлении МАГАТЭ.
Образцы, взятые на этом объекте, а также на первом спорном объекте направят в лаборатории и проверят на предмет содержания в них следов ядерных частиц.
Пробы на первом объекте инспекторы МАГАТЭ взяли в середине сентября.
Иран в конце августа согласился предоставить доступ сотрудникам МАГАТЭ к двум своим объектам, по которым у сторон были разногласия. В заявлении сторон говорилось, что МАГАТЭ и Иран договорились о дальнейшем укреплении сотрудничества и взаимного доверия для содействия выполнению Соглашения о всеобъемлющих гарантиях Ирана и дополнительного протокола к нему, которые применяются с 16 января 2016 года. Проверки агентством иранских объектов будут осуществляться в рамках этого соглашения и протокола к нему. Дополнительный протокол предусматривает расширенные проверки инспекторами МАГАТЭ атомных объектов Ирана.
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