Госминистр ФРГ призвал РФ и Турцию повлиять на ситуацию в Карабахе

Государственный министр по делам Европы в МИД Германии Михаэль Рот призвал Россию и Турцию повлиять на ситуацию в Нагорном Карабахе с целью снятия обострения конфликта.

"Государства, как Россия и Турция, которые имеют влияние в регионе, должны понимать свою ответственность в сфере поиска долгосрочного решения", - сказал Рот в среду, выступая на слушаниях в Бундестаге.