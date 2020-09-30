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Карабахский конфликт 30.09.2020 16:19

Госминистр ФРГ призвал РФ и Турцию повлиять на ситуацию в Карабахе

Государственный министр по делам Европы в МИД Германии Михаэль Рот призвал Россию и Турцию повлиять на ситуацию в Нагорном Карабахе с целью снятия обострения конфликта.

"Государства, как Россия и Турция, которые имеют влияние в регионе, должны понимать свою ответственность в сфере поиска долгосрочного решения", - сказал Рот в среду, выступая на слушаниях в Бундестаге.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, КАРАБАХ, РОССИЯ, ТУРЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]